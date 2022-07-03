Ливийская армия перешла на сторону протестующих

Генеральное командование ливийской народной армии (ЛНА) заявило о поддержке народной воли и требований граждан, Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари 3 июля.

Он также подчеркнул, что армия следует за народным движением, выражающим «законные требования в контексте ливийского кризиса».

«При этом наш национальный долг — обратиться к ливийскому народу с призывом не наносить ущерб общественным и частным объектам», — передает ТАСС слова заявления ЛНА.

Аль-Мисмари пообещал, что армия будет защищать народ всегда, когда тот выберет будущее мира, стабильности и процветания.

1 июня население Триполи, столицы Ливии, вышло на протесты, требуя распустить органы власти и как можно скорее провести президентские и парламентские выборы. Молодежь городов Бенгази, Себхи и Триполи распространила заявление с требованиями распустить все органы власти, объявить чрезвычайное положение, урегулировать кризис с электроэнергией, ускорить проведение выборов и добиться вывода иностранных наемников из страны. Тогда же протестующие взяли штурмом и подожгли здание палаты представителей [парламента] в Тобруке на востоке страны, частично разрушили его и уничтожили документы.

5 марта «в интересах ливийцев и в высших национальных интересах страны, а также во избежание кровопролития в государстве» премьер-министр Ливии Абдель Хамида Дбейба подал в отставку. 10 февраля, автомобиль Дбейбы попал под обстрел в Триполи. Это произошло накануне заседания в парламенте по переизбранию премьера.

В Ливии продолжается конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти. Палата представителей (парламент) страны потребовала выборов нового премьера, указывая на то, что полномочия Дбейбы истекли еще 24 декабря 2021 года. Однако Дбейба заявил, что сложит полномочия только после проведения всеобщих выборов в стране.

После свержения и убийства в 2011 году главы государства Муаммара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране до весны 2021 года было двоевластие: на востоке заседал избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столичном Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.