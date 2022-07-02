Пушилин заявил о назначении российских управленцев на посты в ДНР
На должности руководителей четырех министерств Донецкой Народной Республики (ДНР) назначены опытные российские управленцы. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, такое решение вызвано необходимостью скорейшего перехода в правовое поле РФ, что требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств республики.
«Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
В частности, министерство образования ДНР возглавит Ольга Колударова, прежде занимавшая должность заместителя директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.
Новым министром здравоохранения станет директор департамента развития региональных партнерств Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Дмитрий Гарцев.
Министерство угля и энергетики возглавит бывший глава Костовского района Нижегородской области Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев, работавший заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.
Ранее, 8 июня, глава ДНР назначил председателем правительства республики Виталия Хоценко. С 2013 по 2019 год он занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров «Известиям», Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном министерстве.
В тот же день Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. Таким образом, от должности председателя правительства ДНР был освобожден Александр Ананченко. При этом отправленному в отставку правительству ДНР поручено исполнять свои обязанности до формирования нового.
В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
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