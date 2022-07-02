Реклама
Прямой эфир
Армия
До окружения ВСУ под Лисичанском российским войскам осталось 6 км
Мир
В ЛНР заявили об утрате украинскими военными боеспособности в Лисичанске
Мир
В Польше заявили о намерении добиться репараций от Германии
Мир
Пушилин заявил о назначении российских управленцев на посты в ДНР
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Мир
Медведев предрек завершение «романа» европейцев с украинцами
Общество
Классик советской анимации Шварцман умер в возрасте 101 года
Мир
ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать россиянина Винника
Экономика
В Японии предрекли раскол в G7 из-за указа Путина о «Сахалине-2»
Мир
Аналитики сообщили о начале борьбы на Западе из-за указа Путина о «Сахалине-2»
Мир
В Германии предрекли шок потребителей из-за роста цен на газ
Сюжет:

Пушилин заявил о назначении российских управленцев на посты в ДНР

Глава ДНР Пушилин: четыре министерства в республике возглавят опытные управленцы из России
0
Фото: Global Look Press/denis-pushilin.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На должности руководителей четырех министерств Донецкой Народной Республики (ДНР) назначены опытные российские управленцы. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Разговаривать с ними можно только о капитуляции»
Глава ДНР Денис Пушилин — об обстрелах мирного населения Киевом и смертной казни для иностранных наемников

По его словам, такое решение вызвано необходимостью скорейшего перехода в правовое поле РФ, что требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств республики.

«Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В частности, министерство образования ДНР возглавит Ольга Колударова, прежде занимавшая должность заместителя директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.

Новым министром здравоохранения станет директор департамента развития региональных партнерств Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Дмитрий Гарцев.

Министерство угля и энергетики возглавит бывший глава Костовского района Нижегородской области Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев, работавший заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.

Ранее, 8 июня, глава ДНР назначил председателем правительства республики Виталия Хоценко. С 2013 по 2019 год он занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров «Известиям», Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном министерстве.

В тот же день Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. Таким образом, от должности председателя правительства ДНР был освобожден Александр Ананченко. При этом отправленному в отставку правительству ДНР поручено исполнять свои обязанности до формирования нового.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022