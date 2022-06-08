Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил председателем правительства ДНР Виталия Хоценко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики 8 июня.

«В соответствии со ст. 59, 60, 76 Конституции Донецкой Народной Республики постановляю: назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», — говорится в документе.

До этого депутаты народного совета ДНР одобрили его назначение. Постановление было принято на внеочередном пленарном заседании.

«Депутаты дали согласие главе ДНР и поддержали кандидатуру Виталия Хоценко на назначение на должность председателя правительства ДНР», — говорится в Telegram-канале народного совета.

Пушилин также подчеркнул, что смена правительства была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

«Многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров «Известиям», Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном министерстве.

«Его назначение на столь ответственную должность в текущих условиях — уникальная возможность применить лучшие профессиональные и человеческие качества, о которых знает и команда Минпромторга, и руководители промышленных ведомств в регионах России. И, конечно, в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку», — заявил он.

Хоценко занимал должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края с 2013 по 2019 год.

Ранее в этот день Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. Таким образом, от должности председателя правительства ДНР был освобожден Александр Ананченко. При этом отправленному в отставку правительству ДНР поручено исполнять свои обязанности до формирования нового.

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