Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о неизменности позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Пушилин отправил в отставку правительство ДНР
Мир
В ФРГ планируют перейти на возобновляемые источники производства электричества
Мир
В Никарагуа разрешили присутствие военных России в гуманитарных целях
Экономика
Выдачи льготной ипотеки падают в России второй месяц подряд
Мир
Иностранные наемники с «Азовстали» частично признали вину на суде в ДНР
Экономика
Около 13% ТЦ могут расторгнуть договоры с иностранными ритейлерами
Мир
Шольц заявил о продолжении поставок оружия Киеву
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $124 впервые с 9 марта
Мир
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма COVID-19
Мир
Власти Херсона сообщили о запусках ВСУ ракет «Точка-У» по области раз в две недели

Пушилин отправил в отставку правительство ДНР

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства ДНР.

«Считаю своевременным принять суверенитет Донецкой и Луганской народных республик»
О чем сказал президент Владимир Путин народу России

«Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства ДНР. Объявить об отставке правительства ДНР», — говорится в тексте документа.

При этом отправленному в отставку правительству ДНР поручено исполнять свои обязанности до формирования нового.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

3 апреля Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР. Из документа следует, что будет утвержден состав этого комитета, а также утверждено положение о Государственном комитете обороны республики.

29 марта Пушилин заявил о возможном рассмотрении вопроса о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей республики.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. 21 февраля президент России подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.

В 2014 году после госпереворота в Киеве и начала украинской военной операции против Донбасса жители в Луганской и Донецкой областях проголосовали на референдуме за свою независимость.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022