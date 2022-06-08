Пушилин отправил в отставку правительство ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства ДНР.

«Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства ДНР. Объявить об отставке правительства ДНР», — говорится в тексте документа.

При этом отправленному в отставку правительству ДНР поручено исполнять свои обязанности до формирования нового.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

3 апреля Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР. Из документа следует, что будет утвержден состав этого комитета, а также утверждено положение о Государственном комитете обороны республики.

29 марта Пушилин заявил о возможном рассмотрении вопроса о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей республики.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. 21 февраля президент России подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.

В 2014 году после госпереворота в Киеве и начала украинской военной операции против Донбасса жители в Луганской и Донецкой областях проголосовали на референдуме за свою независимость.

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