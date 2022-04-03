Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР. Об этом сообщил в воскресенье, 3 апреля, Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.

«Постановляю создать Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе, опубликованном в Telegram- канале.

Из документа следует, что будет утвержден состав этого комитета, а также утверждено положение о Государственном комитете обороны Донецкой Народной Республики.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее, 29 марта, Пушилин заявил о возможном рассмотрении вопроса о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей республики.

27 марта глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник допустил проведение в ближайшее время референдума во вопросу вхождения в состав РФ. При этом позднее он пояснил, что никакой подготовки к референдуму в настоящее время не ведется. По словам главы республики, после освобождения жители республики смогут сами определить свою дальнейшую судьбу.

В тот же день, 27 марта, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» отметил, что проведение референдумов о присоединении республик Донбасса необязательно подтолкнет западные страны к разрыву дипломатических отношений с Россией. Однако Запад может ввести против Москвы новые санкции, указал депутат.

В 2014 году после госпереворота в Киеве и начала украинской военной операции против Донбасса жители в Луганской и Донецкой областях проголосовали на референдуме за свою независимость.

Из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов в феврале этого года ЛНР и ДНР обратились за помощью к Москве. 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала специальную операцию для защиты мирного населения Донбасса.

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