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Спокойная обстановка: как выглядит новое жилье в Мариуполе

Квартиры до наступления холодов получит более тысячи семей
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Строительство жилых кварталов в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Военно-строительная компания Минобороны РФ планирует к ноябрю 2022 года ввести в эксплуатацию жилой квартал для людей, дома которых оказались разрушены. Как будет выглядеть новое жилье — в фотогалерее «Известий»
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Строительство жилых кварталов в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Первую очередь нового микрорайона, которая будет состоять из 12 пятиэтажных домов, планируют сдать уже осенью
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Строительство жилых кварталов в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Люди смогут заселиться в них до наступления холодов
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Строительство жилых кварталов в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Новые квартиры получит более тысячи семей
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Строительство жилых кварталов в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Строящийся район будет полностью обеспечен всей инфраструктурой, на первых этажах зданий разместятся магазины, аптеки. Также будет построен детский сад
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Строительство жилых кварталов в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Во второй очереди запланировано строительство еще полутора тысяч квартир
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Строительство жилых кварталов в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В строительстве задействованы более 600 человек и десятки единиц спецтехники
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Строительство жилых кварталов в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Строительство начиналось с разминирования: будущую стройплощадку целый месяц обследовали саперы
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Строительство жилых кварталов в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Необходимо было найти и обезвредить все неразорвавшиеся боеприпасы и другие опасные предметы
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Строительство жилых кварталов в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Власти предполагают, что до 2035 года численность населения города вырастет до 500 тыс. человек
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