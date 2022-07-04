Спокойная обстановка: как выглядит новое жилье в Мариуполе

Военно-строительная компания Минобороны РФ планирует к ноябрю 2022 года ввести в эксплуатацию жилой квартал для людей, дома которых оказались разрушены. Как будет выглядеть новое жилье — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Первую очередь нового микрорайона, которая будет состоять из 12 пятиэтажных домов, планируют сдать уже осенью
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Люди смогут заселиться в них до наступления холодов
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Новые квартиры получит более тысячи семей
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Строящийся район будет полностью обеспечен всей инфраструктурой, на первых этажах зданий разместятся магазины, аптеки. Также будет построен детский сад
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Во второй очереди запланировано строительство еще полутора тысяч квартир
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В строительстве задействованы более 600 человек и десятки единиц спецтехники
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Строительство начиналось с разминирования: будущую стройплощадку целый месяц обследовали саперы
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Необходимо было найти и обезвредить все неразорвавшиеся боеприпасы и другие опасные предметы
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Власти предполагают, что до 2035 года численность населения города вырастет до 500 тыс. человек
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.