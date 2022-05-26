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Тишина и покой: Мариуполь возвращается к мирной жизни

Россия помогает жителям города
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Сотрудники МЧС РФ снабжает местных жителей водой
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Освобожденный от украинских боевиков Мариуполь постепенно привыкает к жизни без обстрелов ВСУ, взрывов и свиста пуль. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Местные жители несут бутылки с водой на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Водопровод в Мариуполе пока не работает, поэтому снабжение водой осуществляется путем подвоза МЧС России
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Сотрудники предприятия электрических сетей наружного освещения «Горсвет» на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Сотрудники мариупольского «Горсвета» налаживают электросеть, уничтожить которую пытались боевики ВСУ
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Уличная торговля
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Магазинов пока не хватает, и в городе процветает уличная торговля
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Уличная торговля
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В город уже подвозят свежие продукты из окрестных фермерских хозяйств
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Автомобиль МЧС РФ везет обломки разрушенного здания
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
МЧС России ведут разбор завалов и ликвидацию последствий обстрелов ВСУ
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Эвакуация поврежденных автомобилей с дороги
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
С улиц города убирают поврежденные в ходе боестолкновений автомобили
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Местные жители на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Жители Мариуполя наконец могут спокойно гулять по улицам родного города, не опасаясь украинских бандформирований
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Женщина готовит еду на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Продолжаются проблемы с газоснабжением, практически уничтоженным боевиками. Жителям приходится по-прежнему готовить еду на улице
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Девочка качается на качелях на детской площадке
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Дети могут теперь спокойно играть во дворах, не опасаясь обстрелов
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Местные жители на одной из улиц в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Некогда запретную георгиевскую ленточку теперь можно с гордостью демонстрировать прилюдно
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Венок и лампада на месте разрушенного здания в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Под завалами зданий еще остаются тела погибших
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Женщина в окне жилого дома в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Восстанавливать город придется долго, но жители с оптимизмом смотрят в будущее Мариуполя под защитой России
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