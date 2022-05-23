Генеральная уборка: как разминируют «Азовсталь»

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Что осталось от комбината после двухмесячного противостояния
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
После того, как все украинские военнослужащие и боевики нацбатальона «Азов», заблокированные на комбинате, сдались в плен, началась проверка территории предприятия. Что осталось от «Азовстали» и как проходят работы по разминированию - в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
На территорию предприятия заезжают военнослужащие батальона «Восток» Народной милиции ДНР
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Комбинат практически полностью разрушен, восстанавливать его власти не собираются
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Через этот выход из тоннеля выходили сдававшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики нацбатальона «Азов»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Военнослужащие батальона «Восток» Народной милиции ДНР обследовали территорию разрушенного комбината
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Одна из находок - боекомплект установки разминирования УР-77
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
На окне одного из разрушенных зданий обнаружились гранаты
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Саперы ищут и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
По сообщению Минобороны, националисты заминировали весь периметр предприятия и расположенные на его территории строения
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Саперы батальона «Восток» Народной милиции ДНР подрывают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на территории комбината
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