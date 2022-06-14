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Фаза отдыха: как в Мариуполе открывают пляжный сезон

С приходом жары горожане потянулись к морю
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Пляжный сезон в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В Мариуполе в самом разгаре пляжный сезон - в День России здесь завершилось разминирование прибрежных территорий. Как отдыхают горожане - в фотогалерее «Известий»
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Пляжный сезон в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Во время отступления украинские военные заминировали почти всю береговую линию в районе Мариуполя - и порт, и пляжи
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Пляжный сезон в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Мариупольский порт - важный логистический центр на Азовском море. Украинские военные пытались нанести как можно больший урон его инфраструктуре. Однако к концу мая его работа была восстановлена
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Пляжный сезон в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Небезопасно было и купаться на городском пляже
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Пляжный сезон в Мариуполе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
3 июня на пляже случилась трагедия - при взрыве погибли два человека, ребенок и взрослый
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Пляжный сезон в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Из-за большого количества взрывоопасных предметов с 5 июня в акватории Азовского моря купаться было запрещено
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Пляжный сезон в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Тем не менее пережившие непростые времена горожане не могли себе отказать в морских и солнечных ваннах
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Пляжный сезон в Мариуполе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
В разминировании пляжа было задействовано несколько машин, саперы метр за метром исследовали всю территорию, и на суше, и в воде. Обнаруженные боеприпасы взрывали
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Пляжный сезон в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Ко Дню России 12 июня разминирование пляжа было завершено
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Пляжный сезон в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Всего, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, при разминировании порта и акватории Мариуполя обезврежено порядка 12 тыс. взрывоопасных предметов
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