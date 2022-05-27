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Свободное пространство: чему радуется Светлодарск

Горожане отпраздновали начало новой жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Светлодарск — город, расположенный в Бахмутском районе Донецкой области, — освобожден от украинских вооруженных формирований. Как местные жители встретили освободителей и что происходит на улицах — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Светлодарску, можно сказать, повезло — он совсем не пострадал, хотя сильная линия обороны была выстроена вокруг города и на протяжении семи лет здесь постоянно возникали боевые столкновения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
ВСУ прочно укрепились на самой высокой точке над городом. Чтобы взять этот район, бойцам ЛНР пришлось несколько недель проводить артиллерийскую подготовку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Теперь улицы города патрулируют бойцы ЛНР, которые стояли в этом районе несколько лет, помогая донецким соседям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Над зданием администрации развевается российский флаг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Местные жители говорят, что при виде этих солдат им становится спокойнее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Освободителей, как говорят, встречали ликованием —праздновали начало мирной жизни за накрытыми на улицах столами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сейчас торговля переходит на рубли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Все надеются, что боев в городе, где расположена Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций, больше не будет
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В школах можно будет читать и писать на русском языке, на котором все говорят, а не только на украинском, как раньше
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Пока в городе и окрестностях продолжают работать саперы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
При отступлении солдаты ВСУ заминировали всё, что успели
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