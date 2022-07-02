Эксперт рассказал о крупнейшем падении рынка акций в США

Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов. Об этом 2 июля рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года, а S&P 500 с 1970 года.

«Падение рынков уже обесценило стоимость американских акций на $9 трлн, став худшим первым полугодием для финансовых рынков США с 1970-го года, когда распродажа американских акций закончила самый длинный в истории период роста экономики США и ознаменовала начало рецессии. Как и полвека назад за тотальным коллапсом на рынках следует начало рецессии», — сказал Дмитриев.

Эксперт добавил, что по оценкам подразделения Федерального Резерва в Атланте, в США ожидается падение ВВП второй квартал подряд. Для американской экономики это означает, что рецессия уже началась, заключил он.

6 июня издание The Wall Street Journal сообщило, что подавляющее большинство граждан США (не менее 83%) считает, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии. При этом 35% из них, согласно опросу общественного мнения, заявили о неудовлетворенности своей финансовой ситуацией.

12 мая президент России Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.