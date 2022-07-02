Минобороны России показало кадры работы танков и БТР в Донбассе

Минобороны РФ 2 июля показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты, которые в ходе спецоперации выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Экипажи танков и бронетранспортеров уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки и опорные пункты ВСУ в условиях применения противником противотанковых средств поражения. Танкисты и экипажи бронетранспортеров подразделений морской пехоты выдвигаются на рубеж открытия огня подавляют огневые точки и меняют позицию используя рельеф местности и естественные укрытия», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что танкисты используют сложный тактический элемент — «фланговую стрельбу» в движении из танкового вооружения и скорострельных пушек БТР.

Стрельба по противнику ведется, когда боевая машина находится в движении, что повышает выживаемость техники на поле боя, подчеркнули в Минобороны РФ. При выдвижении подразделений морской пехоты выявленные огневые точки уничтожаются огнем танковых орудий, противотанковых комплексов, а также огнем вооружения БТР.

Ранее в этот день ведомство опубликовало съемку боевой работы штурмовиков Су-25 в Донбассе. На видеозаписи военные летчики наносят удар по военной технике и объектам ВСУ, выпуская ракеты парами с малых высот. Экипажи самолетов уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции боевиков и украинскую бронетехнику.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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