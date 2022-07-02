Минобороны показало работу штурмовиков Су-25

Министерство обороны РФ в субботу, 2 июля, опубликовало съемку боевой работы штурмовиков Су-25 в Донбассе.

На видеозаписи военные летчики наносят удар по военной технике и объектам украинских националистов, выпуская ракеты парами с малых высот. Экипажи самолетов уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции боевиков и украинскую бронетехнику.

Сообщается, что после выполнения поставленных боевых задач специалисты инженерно-технического состава подготовили штурмовики к следующему вылету.

9 июня агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на информированный источник, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, чтобы уничтожить ПВО. Объединение бортов помогло повысить эффективность выявления и поражения целей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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