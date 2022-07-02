Пользователи Сети рассказали о полчищах божьих коровок на пляжах Анапы

Полчища божьих коровок прилетели на пляжи Анапы. Кадрами и подробностями явления поделились пользователи Сети.

На выложенных в интернет медиаматериалах видно, что насекомыми покрыты лежаки, зонты, полотенца и даже сами отдыхающие.При этом некоторые туристы жалуются на укусы этих насекомых. Из-за них приходится либо уходить с пляжа, либо прятаться в море.

По словам ученых, причиной нашествия божьих коровок является увеличение в городе популяции тли — главной пищи этих жуков.

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