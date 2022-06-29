Власти Владивостока борются с нашествием крыс

Центральные улицы Владивостока атакуют полчища крыс. В администрации города приняли решение начать внеплановые обработки территорий.

ИА PrimaMedia пишет, что в соцсетях распространяется видео о том, как крысы бегают возле машин и мусорных контейнеров и пугают местных жителей. В мэрию поступают жалобы от жителей центральных улиц города, которые связывают размножение грызунов с наличием мусорных контейнеров ресторанов.

В мэрии заявили, что управляющие компании проводят дератизацию ежемесячно, но теперь будут проводить и внепланово. В ближайшее время административно-территориальное управление района проведет встречи с предпринимателями для обсуждения этого вопроса.

Агентство напоминает, что ранее в одном из ресторанов на Семеновской улице посетители заметили крысу, которая свободно перемещалась по столам заведения.