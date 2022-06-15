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Жители Алтайского края пожаловались на нашествие шелкопряда

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Жители Алтайского края сообщили о появлении гусениц шелкопряда в Немецком и Хабаровском районах. Вредители съедают листву на березах.

Информация о появлении шелкопряда была опубликована в социальных сетях. По словам местных жителей, вредитель объел всю листву на деревьях, пишет altapress.ru. Также о гусеницах сообщают жители Благовещенского района, где березы без листвы начали засыхать.

В Мамонтовском районе в конце мая началась обработка сельскохозяйственных угодий от другого вредителя — листоеда рапсового. Изначально жуков заметили недалеко от села Гришенское.

В конце апреля на нашествие личинок пожаловались жители Курганской области. Ими были усыпаны земельные участки в селе Звериноголовское. Предполагалось, что это личинки жука-листоеда.

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