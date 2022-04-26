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Жители Курганской области пожаловались на нашествие личинок

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Полчища личинок были обнаружены жителями села Звериноголовское в Курганской области. Люди жалуются, что насекомыми усыпаны все земельные участки, пишет 26 апреля агентство Ura.ru.

«У нас тут нашествие. Что это, мы не знаем. Весь огород в таких кучках. Это кошмар какой-то. Как с ними бороться мы не знаем», — рассказала местная жительница.

Вероятно, это личинки жука-листоеда, у которого бывают вспышки трудноподавляемого массового размножения. Укусы жуков могут нанести непоправимый вред вязам и, как следствие, привести к их гибели.

23 июня 2021 года в Оренбургской области у Сорочинска ликвидировали очаг саранчовых вредителей. Фитосанитарное обследование проводилось недалеко от села Медведка.

Специалисты выяснили, что численность личинок саранчи в этом районе многократно превысила порог экономической вредоносности. Она составила 100 экземпляров на 1 кв. м.

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