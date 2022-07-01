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Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений
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Глава МВД Колокольцев запретил ГИБДД использовать ручные радары

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Инспекторы ГИБДД больше не будут пользоваться ручными радарами для фиксации нарушений правил дорожного движения. Запрет на использование таких устройств 1 июля ввел глава МВД России Владимир Колокольцев.

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В своем поздравлении сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с днем рождения службы, который будет отмечаться 3 июля, министр акцентировал внимание на том, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства и общества.

Колокольцев указал, что благодаря в том числе развитию системы фотовидеофиксации число аварий из-за превышения скорости на дорогах удалось сократить на треть. Сейчас на дорогах России задействованы 23,4 тыс. подобных комплексов, которые в автоматическом режиме могут фиксировать различные нарушения.

По словам члена Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, решение о запрете на использование ручных радаров поддержит большинство автовладельцев, так как контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным и открытым. К тому же камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливаться в тех местах, где действительно опасно.

В 2016 году управления ГИБДД в некоторых регионах РФ уже запретили своим инспекторам использовать ручные радары для выявления нарушений ПДД. Распоряжение было отдано также в связи с указанием Колокольцева. Так, с 10 июля 2016 года ручные радары были запрещены в Краснодарском крае, в Самарской и Ростовской областях.

В апреле 2022 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, на котором представители Минтранса, ЦОДД, активисты и эксперты обсудили законодательные инициативы, связанные с комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Было предложено вернуть в России наказание за превышение средней скорости на основе данных с дорожных камер.

11 марта в столичной Госавтоинспекции назвали самые частые нарушения правил дорожного движения с начала года, зафиксированные комплексами фото- видеофиксации. Ими стали несоблюдение требований знаков или разметки, превышение скорости от 20 до 40 км/ч и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

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