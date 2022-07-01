РФ перевела в рубли расчет экспортных пошлин на зерно и масло

Правительство РФ утвердило постановление о переводе в рубли экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот. Соответствующий документ размещен 1 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы из России составит 15 тыс. рублей за т, на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 рублей за т, на подсолнечное масло — 82 500 рублей за т.

В формуле применяется среднеарифметический курс доллара США по отношению к рублю, устанавливаемый Центробанком за пять рабочих дней до даты расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.

Кроме того, постановление также предусматривает продление до 31 августа 2023 года пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Минсельхоз РФ с 15 апреля по 31 августа ввело нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объеме 1,5 млн т) и шрота (700 тыс. т).Также установлен временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса до конца текущего лета.

Также накануне правительство временно ограничило вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Ограничения будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно.

До этого, 10 марта, российская таможенная подкомиссия приняла решение о введении временного запрета на экспорт зерновых культур и сахара в страны ЕАЭС. Ограничение также коснется вывоза из России белого сахара и тростникового сахара-сырца. При этом допускаются поставки в страны ЕАЭС на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом.

Как уточняет ведомство, запрет на экспорт зерна затронет такие культуры, как пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза. Для поставок по выданным Минпромторгом лицензиям также предусмотрены исключения. Оба ограничения будут действовать до 31 августа текущего года.