Глава Крыма Аксенов назвал учения и ДТП причиной задымления в районе Крымского моста

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объяснил задымление, появившееся 1 июля на Крымском мосту. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», — сообщил глава региона.

Аксенов заверил, что ситуация находится под контролем силовых структур.

В этот день управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщило, что на транспортном переходе через Керченский пролив произошло ДТП. В связи с этим было временно остановлено автомобильное движение по мосту в направлении Новороссийска.

При этом местные жители заметили в районе ДТП клубы дыма. Информацию об этом распространили местные Telegram-каналы.

20 июня Аксеном заявил об отсутствии угроз для сухопутной части Крыма. Он рассказал об этом после украинского удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Глава полуострова заявил, что территория находится под прикрытием средств противовоздушной обороны и особенно тщательно защищается Крымский мост.