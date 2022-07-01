Движение на Крымском мосту в сторону Кубани закрыто из-за ДТП

Автомобильное движение по Крымскому мосту в направлении Кубани временно остановлено из-за ДТП. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог (Упрдор) «Тамань».

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 13:40 мск на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в город Новороссийск. В связи с этим также временно закрыто движение в сторону Новороссийска. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации.

В этот же день жители близлежащих населенных пунктов пожаловались на задымления в районе Крымского моста.

Ситуацию прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он написал в своем Telegram-канале, что в районе моста, который является важным стратегическим объектом, проводятся учения. По его словам, так совпало, что в это же время произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей нет, заверил Аксенов.

Двумя днями ранее сообщалось, что на Кубани микроавтобус врезался в дорожный знак и съехал в кювет. В салоне находились 19 детей-спортсменов, которые ехали из Геленджика в Ростов-на-Дону. По данным УГИБДД ГУ МВД, никто не пострадал.