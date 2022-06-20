После удара ВСУ по буровым платформам двое пострадавших получили ожоги

У двоих пострадавших после украинского удара по платформам «Черноморнефтегаза» сильные ожоги, у одного — тяжелое осколочное ранение. Об этом 20 июня «РИА Новости» сообщил сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, удар был нанесен на месторождении в 71 км от Одессы. Сильнее всего от него пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Судьба семи человек, находившихся на атакованной платформе, выясняется, идут поиски.

Работы на трех поврежденных платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь. Как отметила сенатор, если бы на платформах «Черноморнефтегаза» не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв газохранилища, который бы затронул Одессу.

О том, что Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», ранее в этот день заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что пять человек спасены, трое из них ранены. Продолжаются поиски еще семи человек. Он подчеркнул, что Минобороны РФ обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

Ранее, 16 июня, глава минобороны Украины заявил, что новое западное оружие позволит его стране вернуть Крым. Более того, в тот же день генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для ударов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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