Крымский мост и сухопутная часть Крыма надежно прикрыты силами противовоздушной обороны (ПВО), полуострову ничего не угрожает. Об этом 20 июня заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Территория вся прикрыта... По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что, несмотря на удар по вышке со стороны Украины, газ в Крым подается в штатном режиме, рисков по газоснабжению нет.

О том, что Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», Аксенов заявил ранее в этот день. Он подчеркнул, что Минобороны РФ обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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