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Аксенов заявил об отсутствии угроз для сухопутной части Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Крымский мост и сухопутная часть Крыма надежно прикрыты силами противовоздушной обороны (ПВО), полуострову ничего не угрожает. Об этом 20 июня заявил глава региона Сергей Аксенов.

Украина атаковала платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму. Спецоперация 20 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Территория вся прикрыта... По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что, несмотря на удар по вышке со стороны Украины, газ в Крым подается в штатном режиме, рисков по газоснабжению нет.

О том, что Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», Аксенов заявил ранее в этот день. Он подчеркнул, что Минобороны РФ обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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