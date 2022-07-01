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Экс-глава Щелковского района Подмосковья осужден на девять лет за взятки

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Фото: ТАСС/Алексей Потицкий
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Бывший глава администрации Щелковского района Московской области Алексей Валов осужден за получение взяток. Об этом 1 июля сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

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Приговор вынес Щелковский городской суд. Бывший чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Как установил суд, Валов в период с января 2017 года по апрель 2018 года получал за оказание общего покровительства и попустительства по службе деньги и услуги имущественного характера. Так, 2017 году Валов, будучи главой администрации Щелковского района Подмосковья, получил от подчиненной имущественные права на автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 6 млн рублей. Более половины суммы оплатила эта подчиненная «за общее покровительство и попустительство по службе».

Всего осужденный получил взяток на сумму более 11 млн рублей.

Валов приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 20 млн рублей. Также он лишен права занимать определенные должности на три года.

Чиновник руководил районом около двух лет, до этого еще три года работал в муниципалитете. Он сложил полномочия по собственному желанию в марте 2019 года. После стал областным замминистра транспорта, в этой должности он проработал чуть больше полугода.

О задержании бывшего замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и экс-главы администрации Щелково Алексея Валова стало известно в декабре 2019 года.

Ему были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Суд поместил Валова под арест. В феврале 2021 года фигуранта отправили под домашний арест.

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