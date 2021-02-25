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Бывшего главу Щелковского района Подмосковья отпустили под домашний арест
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Бывшего главу Щелковского района Подмосковья отпустили под домашний арест

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Бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки, отпустили под домашний арест.

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Таким образом, 25 февраля Московский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания Валова под стражей.

«Избрать в отношении Валова А.В. меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля 2021 года», — говорится в постановлении суда.

Бывшему чиновнику запрещено общение с другими обвиняемыми или подозреваемыми по данному уголовному делу, свидетелями и их родственниками.

Кроме того, суд запретил Валову отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать средства связи, включая стационарные и мобильные телефоны, радиопередатчики, мессенджеры, планшеты, компьютеры, пейджеры и интернет.

По данным источника «Известий», смягчение меры пресечения связано с тем, что у Валова диагностирован рак горла четвертой степени.

О задержании бывшего замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и экс-главы администрации Щелково Алексея Валова стало известно в декабре 2019 года. Ему были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Суд поместил Валова под арест.

По версии следствия, в 2017 году Валов, будучи главой администрации Щелковского района Подмосковья (позже преобразован в городской округ), получил от подчиненной имущественные права на автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 6 млн рублей. Более половины суммы оплатила эта подчиненная «за общее покровительство и попустительство по службе».

Валов руководил районом около двух лет, до этого еще три года работал в муниципалитете. Он сложил полномочия по собственному желанию в марте 2019 года. После ухода из администрации стал областным замминистра транспорта, в этой должности он проработал чуть больше полугода.

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