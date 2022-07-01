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Впервые замеченный на Куршской косе атлантический морж уплыл в море

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Самка атлантического моржа, впервые замеченная на Куршской косе под Калининградом, уплыла в море. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в национальном парке «Куршская коса».

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«После водных процедур и ночного дождя моржиха уплыла. Если кто-то увидит ее на другом участке нашего побережья, просим немедленно нам сообщить», — говорится в Telegram-канале парка.

Моржа заметили на морском побережье Куршской косы накануне. Директор нацпарка Анатолий Калина отметил, что такой случай произошел впервые, так как привычная среда обитания для таких животных — Баренцево море. Он поручил научным специалистам обследовать животное и передать информацию в Атлантическое отделение ИА им. П.П. Ширшова РАН.

По оценке ученых, животное было истощено. Сотрудники нацпарка постарались выполнить все рекомендации специалистов по морским млекопитающим Московского и Калининградского зоопарков. Около моржихи построили навес, но она им не воспользовалась. Также животное поливали пресной водой, кормили рыбой и мидиями.

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