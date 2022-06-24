Лося заметили в лесополосе микрорайона Петропавловска-Камчатского

Лось забрел в лесополосу жилого микрорайона «Северо-Восток» Петропавловска-Камчатского. Очевидцы сняли на видео появление животного и выложили в сеть. Завидев людей, лось скрылся в чаще.

ИА KamchatkaMediа пишет, что сохатых на Камчатку завезли в 1970-х годах. Популяция хорошо прижилась, а особи достигли значительных размеров. На полуострове водятся самые крупные представители этого вида.

Ранее сообщалось, что в Академгородке в Новосибирске легковая иномарка сбила лосенка, который выбежал на дорогу. Животное погибло. Согласно статистике, число подобных аварий на территории Новосибирской области увеличилось.