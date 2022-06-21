Иномарка насмерть сбила лосенка на дороге в Новосибирске

В Академгородке в Новосибирске легковая иномарка сбила лосенка, который выбежал на дорогу. Животное погибло, сообщила инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.

Авария произошла в 10:25 на Морском проспекте. По словам очевидца, которые приводит издание VN.ru, лосенок выскочил на дорогу с левой стороны по ходу движения автомобиля. 27-летняя водитель легковой Mazda не сумела избежать наезда.

Животное погибло на месте ДТП. Согласно статистике, число подобных аварий на территории Новосибирской области увеличилось.

«Данные аварии приводят и к тому, что гибнут люди. Просьба к автомобилистам быть внимательными, особенно в период сумерек, времени, когда наиболее вероятно появление диких животных на дорогах», — комментировал ситуацию 10 июня и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

Чиновник также напомнил об административной ответственности за наезды на животных. Размер штрафа за сбитого лося составляет 80 тыс. рублей, за косулю — 40 тыс. рублей.