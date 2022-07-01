Глава Крыма объяснил причину задымления в районе Крымского моста

Задымление возле Крымского моста связано с учениями, которые проводят правоохранительные органы в районе этого стратегического объекта. Об этом 1 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и Telegram-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП», — написал он в Telegram.

По его словам, никакой опасности для жителей региона и для дорожного сооружения нет. Ситуацию контролируют представители силовых структур.

Ранее в этот день управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщило, что в 13:40 по местному времени на транспортном переходе через Керченский пролив произошло ДТП. В связи с этим автомобильное движение по мосту в направлении Новороссийска было временно остановлено.

Местные жители заметили в районе сооружения задымление. Информацию об этом распространили местные Telegram-каналы.