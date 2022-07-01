Власти выделят еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12

Правительство РФ выделит из резервного фонда еще 28 млрд рублей для ускорения строительства М-12 (скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург – Тюмень). Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, об этом в кабмине сообщили 1 июля.

Сообщается, что эта мера даст возможность досрочного ввода в эксплуатацию нескольких участков трассы в различных регионах страны. Так, во Владимирской области запланировано построить 26 км дороги.

«Кроме того, будет создан задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году», — говорится в публикации.

Трасса М-12 входит в федеральный проект «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай», ее постройка улучшит автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, а также республиками Татарстан и Чувашия.

Вопросы строительства дороги обсуждались в ходе рабочей поездки Мишустина во Владимирскую область двумя днями ранее. 29 июля он сообщил, что постройка этой автодороги даст возможность проехать без единого светофора 2 тыс. км: от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга.

«Серьезнейший инфраструктурный проект, который мы делаем по поручению президента», — отметил он на встрече с врио губернатора региона Александром Авдеевым.

Ввести в эксплуатацию в тестовом режиме участок трассы в Московской и Владимирской областях протяженностью 49 км запланировано в конце года.

17 июня глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил о сдаче в этом году двух участков трассы. Это южный обход Владимира и участок дороги между ЦКАДом и Большой Бетонкой (Московское большое кольцо. — Ред.). В 2024 году ее планируют продлить до Екатеринбурга. Он подчеркнул, что это создаст «крест дорог», который позволит в скоростном режиме, не имея ни одного пересечения в одном уровне и ни одного светофора, доехать из Петербурга в Москву, из Москвы в Казань и потом в Екатеринбург.

14 июня зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что движение по основному ходу трассы М-12 откроют для автомобилистов в конце 2023 года. С появлением магистрали путь от Москвы до Казани будет занимать всего 6,5 часа.

2 июня президент России Владимир Путин поставил задачу за пять лет привести в нормативное состояние 85% опорной сети дорог в стране. Кроме того, глава государства поручил правительству утвердить пятилетний план дорожного строительства объемом более 13 трлн рублей.