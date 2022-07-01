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В Мелитополе прошли первые открытые соревнования по боксу среди юношей

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Первые открытые соревнования «Единство» по боксу среди юношей состоялись в Мелитополе на базе детско-юношеской спортивной школы. Спортивные мероприятия завершились в четверг, 30 июня, сообщило Минобороны РФ.

«С 28 по 30 июня проходят первые открытые соревнования по боксу, под названием «Единство». К нам обратилось руководство ДЮСШ №1 с пожеланиями провести такой турнир. Им хотелось бы уже показать себя не только в тренировочной деятельности, но и показать себя в соревновательной деятельности», — рассказал начальник департамента культуры спорта и молодежи военно-гражданской администрации города Мелитополя Андрей Бойко.

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Турнир «Единство» получил областной статус. Многие спортсмены-участники — жители Запорожской области. На ринг также выходили юные боксеры из городов Херсонской области — Новой Каховки и Геническа.

В будущем организаторы соревнований планируют проводить «Единство» на регулярной основе и повысить его статус до мастерского уровня.

Ранее Минобороны сообщило, что в Мелитополе началась выдача единовременной денежной помощи матерям-одиночкам и многодетным семьям. Помощь в размере 10 тыс. рублей от Российской Федерации оказывает городское общество инвалидов.

В конце мая стало известно, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. 11 июня первые 25 российских паспортов вручили жителям региона. Среди получивших паспорт был и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. В тот же день первые российские паспорта также получили жители Мелитополя Запорожской области.

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