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В Мелитополе начали выдавать денежную помощь многодетным семьям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Выдача единовременной денежной помощи матерям-одиночкам и многодетным семьям началась в Мелитополе. Помощь в размере 10 тыс. рублей от Российской Федерации оказывает городское общество инвалидов, рассказали в Минобороны.

«Сегодня в нашей организации выдают помощь для матерей-одиночек и многодетных семей. Для этого нужны паспорт, прописка, а также документы, подтверждающие статус, относящийся к этой категории. Пока без эксцессов. Я думаю, все получат, всё будет хорошо. Прошло сейчас уже 25 номеров, начали работать с восьми часов [утра], принимаем где-то 20 человек в час», — рассказала председатель городского общества инвалидов Альбина Демидова.

Она уточнила, что записывают и контролируют очередь претендентов на получение помощи сотрудники общества. Выдача материальной помощи проходит без эксцессов.

Накануне, 30 июня, корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала, как выпускники школ в Мелитополе Запорожской области получили аттестаты российского образца. Ребята поделились ожиданиями от будущих перспектив учиться в вузах РФ, а некоторые благодаря уже достигнутым результатам отправляются в ведущие российские вузы без вступительных экзаменов.

В конце мая стало известно, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. 11 июня первые 25 российских паспортов вручили жителям региона. Среди получивших паспорт был и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. В тот же день первые российские паспорта также получили жители Мелитополя Запорожской области.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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