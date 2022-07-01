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Минобороны рассказало о подвигах военнослужащих радиолокационной разведки в Донбассе

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Фото: TASS/URA.RU/Вова Жабриков
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Российские военнослужащие в ходе спецоперации по защите населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проявляют мужество, смекалку и оперативность, которые помогают вовремя заметить врага и отразить потенциальную угрозу, рассказали в Минобороны РФ в пятницу, 1 июля.

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Рядовой Алексей Зарипов в составе группы российских военнослужащих штурмовал опорный пункт националистов. Ведя бой с ожесточенно обороняющимся противником, он заметил укрывшийся за горящим автомобилем противотанковый расчет. Оценив угрозу, рядовой Зарипов опередил врага и пулеметным огнем уничтожил группу националистов.

Продолжая бой, рядовой прицельным пулеметным огнем уничтожил еще порядка 10 боевиков. Действия Зарипова помогли группе российских военных без потерь завладеть опорным пунктом националистов, где были обнаружены образцы вооружения иностранного производства.

С первых дней спецоперации расчет радиолокационного комплекса разведки в составе младшего сержанта Владимира Балабанова, ефрейторов Дмитрия Меркулова и Николая Миносяна, искали артиллерийские и минометные позиции противника.

Профессиональная и слаженная работа военнослужащих позволила обнаружить и своевременно передать
на командный пункт данные о расположении более 500 единиц бронетехники националистов, среди которых реактивные системы залпового огня, системы противовоздушной обороны, пусковые установки тактических ракет, артиллерийские орудия и минометные расчеты.

Благодаря достоверным и оперативным данным ефрейтора Меркулова, по позициям радикалов удалось нанести высокоточные ракетные и артиллерийские удары. Это значительно ослабило их боевые возможности, лишило атакующего потенциала.

Накануне, 30 июня, Минобороны рассказало, как военнослужащим РФ в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса удается под минометным огнем спасать раненых сослуживцев, на поврежденных вражескими ударами танках обращать в бегство превосходящие силы противника, изобретательными маневрами пробираться в тыл к радикалам и освобождать захваченные ими поселки.

Также военное ведомство показало, как военные медики Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации помогают в круглосуточном режиме и военнослужащим, и представителям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), и мирному населению, пострадавшему от действий военных формирований Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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