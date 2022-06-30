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Минобороны показало работу военных медиков во время спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военные медики Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса помогают в круглосуточном режиме и военнослужащим, и представителям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), и мирному населению, пострадавшему от действий военных формирований Украины, рассказали в Минобороны РФ.

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Для проведения всех видов лечения в арсенале военных врачей — высокотехнологичное оборудование для проведения диагностики различных видов: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований.

«Батальон имеет на снабжении необходимое медицинское имущество и укомплектован врачами-специалистами. В начале спецоперации батальон выполнял функции военно-полевого терапевтического госпиталя, на данном этапе командующий войсками нам доверил быть передовым звеном медицинской службы нашего округа. Оборудование всё наше, штатное, необходимые и УЗИ, и рентген, цифровое всё, чтобы быстро-быстро поставить диагноз, своевременно помощь оказать и отправить на дальнейший этап эвакуации. Батальон действует в интересах как группировки войск Министерства обороны, так и Росгвардии, ЛНР, ДНР и гражданского населения», — рассказал командир медицинского батальона Дмитрий.

По его словам, батальон усилен врачам-специалистами узкого профиля, среди которых торакальные и абдоминальные хирурги с большим опытом Военно-медицинской академии. Часть личного состава медбатальона работает в зоне боевых действий, на передовой. На снабжении есть защищенный санитарный автомобиль — «Линза».

«Буквально два дня назад экипаж при эвакуации тяжело раненных попал под минометный обстрел, был ранен, контужен водитель, но, тем не менее была оказана взаимопомощь, они успешно выполнили задачу, эвакуировали, довезли и раненым была оказана своевременная медицинская помощь», — рассказывает командир медбата.

19 июня, в День медицинского работника, Минобороны показало кадры работы одного из полевых госпиталей в ЛНР. В ведении медиков есть всё необходимое оборудование для оказания полного спектра лечения. Для эвакуации в профильные медицинские учреждения применяются бронеавтомобили «Линза» и вертолеты Ми-8.

15 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в одном из госпиталей Харьковской области, где российские военврачи спасли жизнь мирной жительнице. Светлана Котова жила в селе на окраине Изюма. Она своими глазами видела, как ее дом рассыпался от выпущенных по нему украинских снарядов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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