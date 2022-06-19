Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц пообещал устранить проблемы с «Северным потоком»
Мир
ЕК перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
Экономика
Курс биткоина опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года
Мир
Джонсон призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны
Сюжет:

Медотряд ВДВ в ЛНР оснастили пневмокаркасным комплектом

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медицинские специалисты Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают оказывать помощь мирному населению, военнослужащим РФ и народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Минобороны 19 июня, в День медицинского работника, показало кадры работы одного из полевых госпиталей в регионе.

В ведении медиков есть всё необходимое оборудование для оказания полного спектра лечения. Для эвакуации в профильные медицинские учреждения применяются бронеавтомобили «Линза» и вертолеты Ми-8.

США приготовились к затяжному конфликту на Украине. Спецоперация 18 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Так как мы военные врачи, разумеется, это в первую очередь военнослужащие, но также мы оказываем помощь жителям Луганской, Донецкой народных республик. Возрастные категории — это от пожилых и, соответственно, дети. Мы стараемся помочь, как дополнительные медицинские силы здесь. Всем, кто нуждается, не отказываем», — рассказал врач-стоматолог Виктор Таушан.

Полевой госпиталь 35-го медицинского отряда выполняет задачи с первого дня спецоперации по защите жителей Донбасса. Он оснащен всем необходимым для оказания хирургической помощи, как квалифицированной, так и с элементами специализированной. В штате есть врачи-оперирующие хирурги, травматологи, нейрохирурги, офтальмологи.

«Хотим хорошую помощь, чтоб врач нас осмотрел и ребенку нашему помог, посмотрели. На высшем уровне, поэтому мы и обратились сюда, потому что мы знаем, что здесь работают очень квалифицированные специалисты и хотим, чтоб нас посмотрели», — рассказывает Наталья, которая привела своего сына ко врачам.

Медицинский отряд Воздушно-десантных войск оснащен пневмокаркасным комплектом с повышенным содержанием кевларовой нити. Он действует как надувной бронежилет для врачей и пациентов, которые проходят лечение на базе учреждения. Комплект разворачивается и приступает работе за 12 часов, также он может быть десантирован в любую точку, куда скажет командующий.

15 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в одном из госпиталей Харьковской области, где российские военврачи спасли жизнь мирной жительнице. Светлана Котова жила в селе на окраине Изюма. Она своими глазами видела, как ее дом рассыпался от выпущенных по нему украинских снарядов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022