Медотряд ВДВ в ЛНР оснастили пневмокаркасным комплектом

Медицинские специалисты Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают оказывать помощь мирному населению, военнослужащим РФ и народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Минобороны 19 июня, в День медицинского работника, показало кадры работы одного из полевых госпиталей в регионе.

В ведении медиков есть всё необходимое оборудование для оказания полного спектра лечения. Для эвакуации в профильные медицинские учреждения применяются бронеавтомобили «Линза» и вертолеты Ми-8.

«Так как мы военные врачи, разумеется, это в первую очередь военнослужащие, но также мы оказываем помощь жителям Луганской, Донецкой народных республик. Возрастные категории — это от пожилых и, соответственно, дети. Мы стараемся помочь, как дополнительные медицинские силы здесь. Всем, кто нуждается, не отказываем», — рассказал врач-стоматолог Виктор Таушан.

Полевой госпиталь 35-го медицинского отряда выполняет задачи с первого дня спецоперации по защите жителей Донбасса. Он оснащен всем необходимым для оказания хирургической помощи, как квалифицированной, так и с элементами специализированной. В штате есть врачи-оперирующие хирурги, травматологи, нейрохирурги, офтальмологи.

«Хотим хорошую помощь, чтоб врач нас осмотрел и ребенку нашему помог, посмотрели. На высшем уровне, поэтому мы и обратились сюда, потому что мы знаем, что здесь работают очень квалифицированные специалисты и хотим, чтоб нас посмотрели», — рассказывает Наталья, которая привела своего сына ко врачам.

Медицинский отряд Воздушно-десантных войск оснащен пневмокаркасным комплектом с повышенным содержанием кевларовой нити. Он действует как надувной бронежилет для врачей и пациентов, которые проходят лечение на базе учреждения. Комплект разворачивается и приступает работе за 12 часов, также он может быть десантирован в любую точку, куда скажет командующий.

15 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в одном из госпиталей Харьковской области, где российские военврачи спасли жизнь мирной жительнице. Светлана Котова жила в селе на окраине Изюма. Она своими глазами видела, как ее дом рассыпался от выпущенных по нему украинских снарядов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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