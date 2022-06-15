Российские военврачи спасли жизнь мирной жительнице Харьковской области

Светлана Котова жила в селе на окраине Изюма. Она своими глазами видела, как ее дом рассыпался от выпущенных по нему украинских снарядов, а родных накрыло осколками. Больше всего ее сейчас волнует судьба близких, с которыми нет никакой связи. В одном из госпиталей Харьковской области в среду, 15 июня, побывал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Дом разлетелся. Я видела стекло на шее у сестры. Смотрели в небо — там было так красиво, какие-то вспышки. Когда поняли, что это бомба, было поздно. Что-то посыпалось. Муж толкнул, а сам не успел», — рассказала Светлана.

Женщину спас муж ценой собственной жизни. Светлана получила осколочные ранения. Российские военные оказали ей первую помощь на месте и вертолетом эвакуировали в военный госпиталь. Тут пациентку сразу же прооперировали врачи.

«Поступала в тяжелом состоянии. Тактика запрограммированного хирургического лечения. У крайне тяжелых пациентов. Выполняется только первичное вмешательство. На спасение жизни», — описал способ лечения Светланы военный врач Артем.

Военврачи каждый день спасают жизни. Сутки напролет они достают осколки, меняют повязки и ставят на ноги тяжелобольных пациентов. Среди них много мирных жителей Украины, которых бомбят боевики Украины. Здесь могут оказать любую помощь. Вплоть до высокотехнологичной.

Медики оказывают помощь всем вне зависимости от национальности и тяжести ранения. Многие обращаются за помощью и с гражданскими диагнозами. Им тоже не отказывают.

Но больше всего пациентов, пострадавших от рук украинских боевиков. Националисты не дали им эвакуироваться и не оставили никаких шансов на спасение. Некоторые, в том числе Светлана Котова, уцелели лишь чудом. Но потеряли своих близких и остались без крыши над головой.

«У нас полсела разбито, стреляют из-за леса. По моей улице только три дома целых», — рассказала Светлана.

16 мая корреспондент «Известий» Александр Морозов пообщался с пациентами госпиталя, где российские военные врачи совместно с коллегами из Луганской Народной Республики оказывают медпомощь мирным жителям и пленным солдатам Вооруженных сил Украины. Тех, кому нужно высокоточное хирургическое вмешательство, отправляют на территорию России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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