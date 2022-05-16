Военные медики РФ помогают мирным жителям и раненым пленным ВСУ в ЛНР

Российские военные врачи совместно с коллегами из Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают оказывать необходимую помощь мирным жителям и пленным солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). С пациентами госпиталя пообщался корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Госпиталь, в котором трудятся медики, расположен в непосредственной близости от места боевых действий — до фронта всего 40 км. На случай авиаудара в здании оборудовано бомбоубежище, а окна заколочены специальными щитами из дерева, чтобы уберечь людей от разлетающихся осколков.

В госпиталь доставляют всех пострадавших: гражданских, солдат ВС РФ, военнопленных ВСУ. Специалисты назначают раненым необходимые медикаменты, делают перевязки, накладывают швы, лечат переломы.

Тех, кому нужно высокоточное хирургическое вмешательство, отправляют на территорию России. Для транспортировки тяжелобольных и раненых военнослужащие используют бронированный санитарный автомобиль «Линза». Их перевозят на вертолетную площадку, а уже дальше по воздуху отправляют на большую землю.

«Меня чеченцы нашли, ребята, я у них там был пару дней, а потом сюда попал в больницу. Руку разбило всю, полностью, ребра поломало. Врачи хорошие, очень хорошие. <...> Им большое спасибо, они свою работу знают, они не отказывают ни в чем», — рассказал пленный солдат территориальной обороны Анатолий.

Служащий десантно-штурмовой бригады ВСУ Артур рассказал, как его и еще двух раненых оставили на поле боя при отступлении. Когда подошли российские солдаты, в живых остался только он.

«Жду операции, нужно оперировать плечо. Мне повезло, артерии не задеты, нервы тоже, ранение сквозное. Врачи хорошие. И у ваших военнослужащих было хорошее отношение», — поделился украинский десантник.

По словам медиков, руку Артуру вылечат, но затем потребуется длительная реабилитация.

Отмечается, что значительная часть пострадавших — мирные граждане, попавшие под огонь со стороны Украины.

«Не ожидали мы, что ВСУ будут по нам стрелять. <...> Поразбивали дома нам, всё сожгли. Обстреливали нас из «Градов», и я получил два осколка в пальце. <...> С Краснолиманского района здесь очень много лежит людей. Обращаются здесь хорошо, кормят, поят, лечение очень хорошее, внимательное», — отметил один из местных жителей Андрей.

Ранее, 2 мая, стало известно, что сотрудники полевого госпиталя в ЛНР спасли жизнь пострадавшему в результате минометного обстрела ВСУ. Специалисты медицинского отряда особого назначения извлекли осколки, обработали раны и стабилизировали состояние пациента.

22 апреля, военные хирурги рассказали «Известиям», с какими трудностями во время своей работы они столкнулись при попадании осколков от украинской «Точки-У» в мобильный госпиталь. По словам военного хирурга Романа Неживова, во время обстрела все хирурги и все медсестры находились в бронежилетах, выполняли сложные оперативные вмешательства, на них была оказана двойная нагрузка психологическая: обстрел и сама операция.

6 апреля российские военные врачи спасли жителя города Изюм, прикрывшего своим телом детей в ходе украинского артиллерийского обстрела. Отмечается, что раненому мужчине оперативно провели операцию в полевом госпитале, и благодаря оперативности и профессионализму военных медиков Геннадий остался жив.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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