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В России упростят регистрацию по месту жительства

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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С 1 июля в России вступает в силу закон об упрощении регистрации по месту жительства — теперь разрешается выбрать любой паспортный стол в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — любой в городе, сказал «Известиям» политолог Павел Склянчук.

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Последние годы система регистрация по месту временного пребывания и по месту жительства идет по пути цифровизации. Стало возможным подавать заявку через «Госуслуги». Однако по-прежнему требуется физический визит в МФЦ или отделы полиции, в которых действуют так называемые паспортные столы, напомнил он.

«Теперь законом разрешается выбрать любой из таких органов в пределах муниципального района, а в Москве, Петербурге и Севастополе — в любой из органов регистрации в городе», — сказал политолог.

Институт прописки существует в нашей стране давно, с ним связаны вопросы более равномерного распределения социальных пособий и размещения объектов социальной инфраструктуры, добавил Склянчук.

8 июня Госдума разрешила родителям указывать в свидетельстве о рождении ребенка свое местожительство. Ранее действовала норма, по которой указывался непосредственный адрес появления на свет. В связи с этим возникла ситуация, когда статистика рождаемости в малых городах стала падать, а в крупных, где есть перинатальные центры, расти.

27 апреля экспертный совет «Единой России» одобрил законопроект, который позволит собственникам жилья бесплатно получать сведения о зарегистрированных в нем жильцах. На данный момент для этого требуется их согласие на разглашение данных.

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