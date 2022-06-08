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Госдума разрешила регистрировать ребенка по месту жительства родителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Государственная дума (ГД) в третьем чтении приняла законопроект о праве родителей указывать в свидетельстве о рождении ребенка место жительства родителей, а не непосредственный адрес появления ребенка на свет. Документ было опубликован 8 июня на сайте нижней палаты парламента.

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Отмечается, что принятая мера будет распространяться на детей, родившихся в России.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в июне 2021 года, его инициаторами стали депутаты Архангельского областного собрания.

Как отмечается в пояснительной записке в некоторых городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения, из-за чего рожениц стали отправлять «в крупные перинатальные центры».

Поскольку родители не могли записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства, количество детей, родившихся в крупных городах начало расти, а в малых поселениях — падать.

В этой связи, как отмечают авторы инициативы, искажается реальная статистика по рождаемости в сельской местности.

«По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет, при этом нарушаются права родителей», — говорится в пояснительных материалах.

Принятый закон разрешает родителям регистрировать детей по месту их жительства независимо от вида муниципалитета и количества граждан, проживающих в нем, отмечается в документе.

Ранее «Известия» выяснили, что на отзыв в правительство направлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается разрешить детям-сиротам сохранять место прописки в домах-интернатах до получения ими положенного жилья от государства.

Причиной разработки законопроекта стали многочисленные обращения подростков, которые столкнулись с проблемой отсутствия регистрации. В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что законопроект заслуживает поддержки.

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