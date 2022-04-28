В России разрешат получать данные о прописке третьих лиц

Экспертный совет партии «Единая Россия» одобрил законопроект, который позволит собственникам бесплатно получать сведения о зарегистрированных в их жилье лицах независимо от их согласия, сообщила «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

В нижнюю палату парламента законопроект будет вносить группа сенаторов и депутатов ГД от «Единой России», добавила она.

Запросить выписку из домовой книги можно и сегодня, однако с учетом норм о защите персональных данных власти вправе предоставлять сведения только о людях, которые дали на это согласие.

«Абсолютно справедливо, что персональные данные человека должны быть защищены, передаваться другим лицам с согласия владельца. Это базовый подход нашего законодательства. Но мы считаем, что собственник жилого помещения имеет право знать, кто прописан в его квартире, комнате или доме», — подчеркнула Рукавишникова.

По ее словам, такие сведения необходимы для решения самых разных вопросов. Например, для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты, при продаже или сдаче жилья.

Отдельный разговор — о наследниках жилья: новый собственник зачастую не обладает объективной картиной о прописанных в квартире и потому несет существенные риски, совершая юридически значимые действия в отношении своего имущества, подчеркнула Рукавишникова.

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