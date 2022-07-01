В России с 1 июля упростили правила регистрации по месту жительства
В России с 1 июля упростится процедура регистрации по месту жительства.
Теперь россияне могут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района. Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут сделать это в любом органе в рамках города.
В то же время оформить заявление и получить документ о регистрации можно онлайн, воспользовавшись порталом «Госуслуги».
Также сократятся сроки регистрации. Информацию о регистрации сотрудники госорганов обязуются передать в учреждения регистрационного учета в течение одного дня со дня передачи документации. По месту жительства или пребывания гражданина должны зарегистрировать в течение шести дней.
8 июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о праве родителей указывать в свидетельстве о рождении ребенка место жительства родителей, а не непосредственный адрес появления ребенка на свет. Принятая мера будет распространяться на детей, родившихся в России.
Как отмечается в пояснительной записке, в некоторых городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения, из-за чего рожениц стали отправлять «в крупные перинатальные центры». Поскольку родители не могли записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства, количество детей, родившихся в крупных городах, начало расти, а в малых поселениях — падать.