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Войска ЛНР и России форсировали Северский Донец возле Лисичанска

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Народная милиция Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) и Вооруженные силы России (ВС РФ) успешно форсировали реку Северский Донец при наступлении на Лисичанск. Об этом сообщил 30 июня подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

Лисичанский НПЗ перешел под контроль ЛНР. Спецоперация 30 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Сегодня со стороны города Северодонецк совместными усилиями НМ ЛНР и ВС РФ форсирована река Северский Донец. Наши подразделения закрепились и развивают успех в направлении города Лисичанск», — написал Марочко в Telegram.

Ранее в этот же день в МВД ЛНР сообщили, что союзные силы контролируют 50% Лисичанска. По словам помощника министра Виталия Киселева, заняты северные, южные и восточные районы города.

Также ранним утром 30 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войска республики и России установили контроль над Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом. Кроме того, они заняли все значимые пути в город, в том числе трассу Лисичанск – Артемовск.

28 июня Марочко назвал Лисичанск последним форпостом украинских боевиков в регионе. Он сообщил, что на тот момент было освобождено 98% территории республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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