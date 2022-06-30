Песков заявил, что призыв Джонсона бойкотировать саммит G20 не повлияет на решение Кремля

Призыв британского премьер-министра Бориса Джонсона не бойкотировать саммит G20 никак не повлияет на решение Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Господин Борис Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений, удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию», — сказал он 30 июня.

Песков напомнил, что Россия имеет приглашение как страна-член «двадцатки».

«Этот вопрос анализируется, решение будет принято в должное время», — заключил представитель Кремля.

Днем ранее Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита президента России Владимира Путина. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

Дискуссии вокруг 17-го по счету саммита G20 омрачились антироссийской риторикой со стороны коллективного Запада на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса.

Так, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо отправил приглашения на саммит главам государств, входящих в G20, в том числе и российскому лидеру, который его принял.