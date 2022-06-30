Худруком театра имени Гоголя стал Антон Яковлев

В департаменте культуры города Москвы 29 июня сообщили о смене руководства театра имени Гоголя. Так, художественным руководителем учреждения станет режиссер театра и кино Антон Яковлев.

Новые руководители назначены также в ряде других столичных театров. Так, художественным руководителем Московского театра «Школа современной пьесы» стал режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Астрахан.

Возглавивший Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя Антон Яковлев является лауреатом премий «Золотой витязь» и «Звезда Театрала» и сыном артиста Юрия Яковлева, известного российскому зрителю в том числе по роли в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». В числе наиболее известных постановок Антона Яковлева такие работы, как «Король Лир», «Дуэль» и другие.

Как уточнили в столичном департаменте культуры, новые назначения обусловлены завершением трудовых отношений и истечением срока трудовых договоров. При этом позднее режиссер Кирилл Серебренников заявил в своем Telegram, что созданный на основе театра проект «Гоголь-центр» закроют.

По словам ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского, «Гоголь-центр» создавался как проект, рассчитанный на определенный промежуток времени.

«Поэтому говорить, что произошло нечто неожиданное, как минимум, странно, потому что проект закончился и тянуть его дальше было бы странно, он всё равно не продолжался», — сказал он.

В свою очередь директор Вахтанговского театра Кирилл Крок в беседе с «Газетой.Ru» указал, что скорое завершение проекта можно было предвидеть.

«Это был абсолютно авторский театр, который ни эстетически, ни художественно мне не близок, но который мог существовать только с творческим лидером. В этом отношении смена художественной программы театра была ожидаема. И то, что это произойдет, было, как многие и предполагали, вопросом времени. Мы — режиссеры, директора театров — так или иначе, приходим на время. Этого многие не понимают, но через это проходили многие великие и не очень великие режиссеры, худруки и директора», — заявил он.

Вместе с тем Крок подчеркнул, что «театр в любом случае будет жить» и пожелал новому руководства творческих успехов.

«Гоголь-центр» был основан в 2013 году на базе Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.