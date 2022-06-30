Ректор ГИТИСа объяснил ситуацию со сменой в руководстве театров Москвы

В нескольких столичных учреждениях культуры назначены новые руководители, сообщила пресс-служба департамента культуры города Москвы в среду, 29 июня.

Несколько столичных театров возглавят хорошо известные театральной общественности и полюбившиеся публике режиссеры и деятели искусств. Художественным руководителем Московского театра «Школа современной пьесы» стал режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Астрахан.

Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя возглавил Антон Яковлев — режиссер театра и кино, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, премий «Золотой витязь», «Звезда Театрала», сын знаменитого актера Юрия Яковлева, знакомого и любимого многим по фильмам-хитам «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Директором Театра имени Гоголя назначен Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию и работавший в Театре сатиры под началом Александра Ширвиндта.

На должность директора Московского театра «Современник» назначен опытный управленец и театральный педагог Юрий Кравец.

Новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений. Однако в социальных сетях некоторые театральные деятели стали сообщать о закрытии театров, в частности так сделал Кирилл Серебренников, заявив, что «Гоголь-центр» закрыт.

Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) напомнил, что «Гоголь-центр» — проектная история, рассчитанная на определенный временной период развития.

«Поэтому говорить, что произошло нечто неожиданное, как минимум, странно, потому что проект закончился и тянуть его дальше было бы странно, он всё равно не продолжался», — сказал он.

По словам Заславского, остальные истории с назначениями очень разные и каждая из них «может что-то дать театру, а может не дать», так как в театре ничего нельзя гарантировать, отметил он.

«В случае с «Современником» с бы, честно говоря, Рыжакова еще раньше бы освободил, так как, что называется, не по масштабу [театра] его умения. Они абсолютно не подходили. Со «Школой современной пьесы» — это вообще история, которая мне не понятна. Даже в контексте политических перемен, мне кажется, что найти объяснение произошедшему сложно. Райхельгауз (бывший худрук театра Иосиф Райхельгауз — Ред.) никаких заявлений, которые могли бы его дискредитировать, не делал. А то, что ему предписывается, я никогда не слышал лично. Это другая история. Это человек, который создал этот театр, и тогда нужно просто заканчивать историю этого театра», — продолжил ректор ГИТИСа.

Он подчеркнул, что Райхельгауз всегда был готов к диалогу с властью и, когда возникало недовольство теми или другими спектаклями, их названия снимались с афиши последние четыре месяца.

«И когда человек демонстрирует последовательно такую лояльность, а его снимают, это показывает другим, что тебя всё равно могут снять. За что?! Это тоже вопрос, и на него нужно давать ответ. Люди должны понимать, за что и кого наказывают», — отметил он.

Заславский добавил, что на смену на волне перемен в искусство обычно приходят самые талантливые, чего нельзя сказать в сложившейся ситуации.

«А тут кого ставят на смену? Астрахана, со спектакля которого я ушел в антракте? Нельзя на смену талантливому режиссеру и создателю театра приводить человека, не имеющего никакого авторитета в профессиональной жизни. Мне кажется, даже самые сложные политические решения требуют разумного и профессионального решения. Мне кажется, те, кто решает административные вопросы в области культуры Москвы, при всем моем уважении, мы сегодня в очередной раз сталкиваемся во всех областях с кризисом экспертизы, с которым мы сталкиваемся на протяжении последних 30 лет. Любой человек, по сути, у нас может решать, кто будет управлять предприятиями, театрами. Поэтому одни решения получаются — случайно — удачными, а другие — катастрофичными», — сказал он.