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Стали известны подробности пранка Вована и Лексуса с мэром Варшавы

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали разговор с мэром Варшавы Рафалем Тшасковским, который считал, что общается с киевским градоначальником Виталием Кличко. Они показали беседу с ним в авторской программе «Шоу ВиЛ» на Rutube 30 июня.

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Тшасковский рассказал пранкерам о ситуации в Польше. Он сообщил, что в стране сворачивается ряд программ поддержки беженцев, прибывающих из Украины, в том числе отменен бесплатный проезд в общественном транспорте. По его словам, это связано с отсутствием финансирования.

«У нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель… для него мы враг. Проблема в отсутствии стратегии. Это значит, нам нужно делать всё самостоятельно, потому что у нас нет национальной стратегии. Поэтому в разных городах разные подходы», — уточнил он.

Мэр добавил, что правительство перекладывает ответственность за беженцев на местные администрации, финансируя оплату только на небольшие суммы. Тем временем с увеличением населения растет нагрузка на систему водоснабжения, общественный транспорт, расходы которых так же необходимо финансировать.

По его мнению, Польшу ждут еще большие проблемы, если придет вторая волна беженцев, потому что в городе негде их разместить.

«Об этом мы говорим правительству, об этом мы и говорим Европейскому союзу. У нас все мощности загружены. Поэтому мы и обращаемся за помощью», — сказал он.

Тшасковский считает, что в преддверии грядущих парламентских выборов власти страны пытаются сделать жизнь мэров «невыносимой», он заявил о безумных решениях правительства.

«Мне не нравится правительство, а им не нравятся мэры как представители органов местного самоуправления. Поэтому они пытаются сделать нашу жизнь невыносимой. И это скорее политика национального правительства, направленна против городов, а не что-то другое. Приведу один пример. Они снова снизили налоги. В разгар кризиса! Что полное безумие», — подчеркнул он.

Пранкер, представившийся Кличко, предложил свою помощь на предстоящих выборах. Политик с энтузиазмом воспринял такое предложение и поблагодарил киевского коллегу.

Вован и Лексус накануне признали, что за видеозвонками главам нескольких европейских столиц от имени киевского градоначальника стояли они. 28 июня градоначальник Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что он и мэры Вены, Будапешта и Мадрида были обмануты пранкерами.

17 июня Вован и Лексус разыграли британскую писательницу Джоан Роулинг, представившись украинским президентом Владимира Зеленского. Они узнали у нее, не планирует ли писательница «убрать со лба Гарри Поттера шрам в виде буквы Z».

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