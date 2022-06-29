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Вован и Лексус признались в беседе с мэрами городов ЕС от имени Кличко

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) признали, что за видеозвонком мэру Берлина Франциске Гиффай и главам других европейских столиц от имени киевского градоначальника Виталия Кличко стояли они. Об этом 29 июня сообщило издание Der Spiegel.

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«Подробности этих розыгрышей вы скоро узнаете в нашем шоу», — ответили Вован и Лексус на вопрос немецких журналистов о том, причастны ли они к фейковым видеопереговорам с мэром Берлина и главами других городов.

В то же время издание отмечает, что доказательств словам российских шутников на данный момент нет. Комедийный дуэт не предоставил их, даже когда их об этом прямо спросили, говорится в материале.

Как уточнили в статье, Лексус в интервью телеканалу ARD заявил, что не хотел бы подробно раскрывать, как они создали фальшивого Кличко, лишь подчеркнув, что технология «дипфейк» при этом не использовалась.

24 июня мэр Берлина сообщила, что на протяжении получаса говорила с неизвестным, который выдавал себя за Кличко. Отмечалось, что ход разговора и постановка темы вызвали в Германии недоверие.

28 июня градоначальник Варшавы Рафал Тшасковский рассказал, что он сам, а также мэры Вены, Будапешта и Мадрида были обмануты аналогичным образом.

Ранее, 17 июня, стало известно, что Вован и Лексус разыграли британскую писательницу и автора серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг. В ходе шуточной беседы от лица президента Украины Владимира Зеленского Вован и Лексус спросили Роулинг, не желает ли она «убрать со лба Гарри Поттера шрам в виде буквы Z» и заменить его на другой символ, например украинский тризуб, и поменять его прическу на чуб в запорожском стиле.

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