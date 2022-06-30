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Минобороны России показало работу зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 30 июня показало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Тор-М2 предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. Расчеты современных ЗРК «Тор-М2» выполняют боевые задачи по прикрытию подразделений ВС РФ, ЛНР и ДНР от средств воздушного нападения противника. Зенитчики в зоне ответственности ведут круглосуточное боевое дежурство.

Начальник расчета Тор-М2 рассказал об особенностях работы подразделения: они заключаются в том, что постоянно ведется наблюдение за воздушным пространством, «24 часа в сутки, ежедневно».

«После того как дадут разрешение на пуск, мы отрабатываем и происходит сразу смена позиций», — отметил он, добавив, что комплекс работает по беспилотникам, самолетам и вертолетам.

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Начальник расчета также подчеркнул, что состав обучен и привык в обстановке, поэтому он полностью готов к выполнению задач, а комплекс справляется на «отлично».

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал удары «танковой карусели» ВС РФ по позициям ВСУ в ДНР. Он объяснил, что это термин, обозначающий два бьющих по очереди танка.

По информации оборонного ведомства на 30 июня, за все время специальной операции ликвидированы: 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотников, 698 машин реактивной системы залпового огня, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, а также 3059 орудий полевой артиллерии и минометов.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по заявлению Кремля, демилитаризация и денацификация Украины.

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