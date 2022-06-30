Военный корреспондент «Известий» показал «танковую карусель» ВС РФ в ДНР

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 30 июня показал удары «танковой карусели» ВС РФ по позициям ВСУ в ДНР.

Он объяснил, что это термин, обозначающий два бьющих по очереди танка.

«Пока один заряжается, бьет второй и так далее. Это делается для того, чтобы интервалы между стрельбой были как можно меньше, чтобы с той стороны противник вообще не мог поднять головы», — подчеркнул военкор, которому удалось заснять, как 28 снарядов улетело в сторону ВСУ.

Ранее в этот день Минобороны России рассказало, что военнослужащим РФ в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса удается под минометным огнем спасать раненых сослуживцев, на разбитых вражескими ударами танках обращать в бегство превосходящие силы противника, изобретательными маневрами пробираться в тыл к радикалам и освобождать захваченные ими поселки.

По информации оборонного ведомства на 30 июня, за все время специальной операции ликвидированы: 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотников, 698 машин реактивной системы залпового огня, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, а также 3059 орудий полевой артиллерии и минометов.

Днем ранее военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал боевые точки националистов Украины в домах жителей Луганской Народной Республики. Журналист обратил внимание, что в тесной каморке находится несколько деревянных коек буквально на пять человек.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по заявлению Кремля, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого, российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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