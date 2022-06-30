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Госдума одобрила внесудебную блокировку СМИ за публикацию фейков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госдума приняла 30 июня в третьем чтении закон о внесудебной блокировке СМИ за распространение фейков.

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Закон наделяет генерального прокурора и его заместителей правом приостанавливать деятельность СМИ в случае, если оно распространяет фейки, дискредитирует Вооруженные силы РФ, призывает к несанкционированным мероприятиям и экстремистской деятельности.

В случае первого нарушения приостановка деятельности назначается на срок до трех месяцев, после второго — до шести месяцев. После трех нарушений регистрация СМИ может быть признана недействительной.

Если СМИ устранит нарушение, то оно сможет возобновить деятельность по решению Роскомнадзора.

Для иностранных СМИ лишение регистрации наступает после первого нарушения. Также генпрокурор вправе запрещать иностранные СМИ в случае, если в их стране было запрещено российское СМИ.

Авторами закона выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом. Законопроект в том числе предусматривает возможность лишения зарубежного журналиста (корреспондента) аккредитации «в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских СМИ, осуществляющих деятельность в иностранном государстве».

О том, что комиссия Госдумы разработала этот законопроект, стало известно 5 апреля. Как заявил тогда глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, российские СМИ массово подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом.

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